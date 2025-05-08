السوداني: طريق التنمية يمثل فرصة للتكامل بين العراق وتركيا ودول المنطقة

وقال في تصريح صحفي مشترك مع الرئيس التركي، تابعته ، أنه "علاقتنا مع علاقة جوار، وأكدنا موقفنا الثابت بأن أمن وتركيا واحد"، مشيرا الى ان "حزب محظور في العراق".وتابع، أنه "لن نسمح لأي جهة باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، وهناك لجان مستمرة في اجتماعاتها بشأن ملف المياه".ورحب السوداني "بعملية نزع سلاح الكردستاني"، مبيناً أنه "وقعنا عدداً من مذكرات التفاهم في مختلف المجالات، وطريق التنمية يمثل فرصة للتكامل بين العراق وتركيا ودول المنطقة".وأضاف، أنه "نحن بصدد إنشاء هيئة لمشروع وجادون في تنفيذ المشروع، وأبدينا استعداداتنا لبناء مصانع تركية في العراق بمشاركة القطاع الخاص".وأشار الى ان "ما يحصل في غزة إبادة جماعية ومواقفنا مع تركيا متطابقة، وننظر إلى جزء من العراقي"، مؤكداً أنه "جادون في مواجهة وهو يشكل خطراً حقيقياً على أمن المنطقة".