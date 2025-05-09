السوداني يحدث بياناته الانتخابية عبر برنامج (شارك) ويدعو إلى مشاركة واسعة بالانتخابات

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس حدث بياناته الانتخابية من خلال برنامج (شارك)".ودعا ، بحسب البيان، الى "المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة".وفي وقت سابق، رعى رئيس مجلس الوزراء ، انطلاق برنامج "شارك" لتعزيز مشاركة الشباب الانتخابية الذي أعده للشباب لتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية".