رئيسا مجلس القضاء والبرلمان في اجتماع مشترك لبحث "مواضيع قانونية"

وقال في بيان ورد لـ ، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور استقبل اليوم الاحد الموافق 11/ 5 / 2025، رئيس والوفد المرافق له".وأضاف المجلس، أن "الجانبين بحثا عددا من المواضيع القانونية ذات الاهتمام المشترك".