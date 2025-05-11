وقال للمشهداني في بيان ورد لـ ، إن الأخير "التقى القاضي اليوم، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ورافقه عدد من النواب المكلفين ضمن لجنة متابعة تنفيذ ".وأضاف، أن "اللقاء بحث اليات تنفيذ العام وشمول الابرياء داخل السجون بفقراته واعادة التحقيق في القضايا السابقة وأهم المعوقات التي تعوق تنفيذه، ومغادرة حالة التلكؤ التي تبطئ الإجراءات".وتابع أن "الرئيس بحث مع فائق الاشكالات التي يشتكي منها المواطنون في سجن ووضع الحلول اللازمة لانهائها وعدم تكرارها".من جانبه، أكد ، وفق البيان، على "الاستجابة لحل جميع الاشكالات والمعوقات التي تحصل في جميع المحافظات ومنها الاشكالات في سجن الناصرية"، مشيدا بـ"تعاون في اقرار القوانين ومتابعتها".