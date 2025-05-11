السامرائي في ضيافة رئيس الجمهورية.. تأكيد على دعم مسارات الشراكة الوطنية

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "التقى اليوم، برئيس الجمهورية في قصر السلام ببغداد، حيث جرى التباحث في عدد من القضايا الوطنية، وفي مقدّمتها دعم مسارات ، وتعزيز التمثيل العادل للمحافظات، وتمكينها من أداء دورها في البناء والإعمار".وتناول اللقاء، وفق البيان، "تطورات المشهد السياسي، وضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، واعتماد الحوار سبيلاً لمعالجة التحديات، بما يُعزّز الاستقرار ويكرّس التوازن في ".وأشاد السامرائي خلال اللقاء "بالدور الذي تضطلع به رئاسة الجمهورية في ضمان احترام الدستور، وحماية التعددية الوطنية، ومواقف فخامة الرئيس في دعم التفاهمات الوطنية والحفاظ على المسار الديمقراطي للبلاد".