رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تعزيز آليات الجامعة العربية في التصدي للمشاكل

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لجامعة الدول "، مبينا انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الاستعدادات والترتيبات النهائية لعقد في العاصمة بغداد السبت المقبل، والسعي لأن تكون القمة مميزة وناجحة بشكل يعكس مكانة العربية والإقليمية وتساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية".وأضاف ان "اللقاء اكد أهمية القمة التي تنعقد في مرحلة حساسة من مراحل الأحداث والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم العربي، والدور البارز للعراق في وضع الحلول الجارية وتقديم المبادرات العملية التي تعالج القضايا المعاصرة".وشدد "على ضرورة تعزيز آليات ومؤسساتها، في مختلف جوانب التعاون العربية والشراكة في التصدي للمشاكل الاقتصادية والبيئية والتنموية، وكذلك في مجال التعاون الأمني المشترك بين ".