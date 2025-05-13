مصدر: الحلبوسي زار كركوك لهذا السبب

وقال المصدر لـ ، إن " أجرى زيارة غير معلنة إلى والتقى خلالها رئيس مجلس المحافظة محمد الحافظ وبعض أعضاء الحكومة المحلية".وأضاف، أن " تقدم دعا جميع الجهات السياسية لدعم الإدارة الجديدة في كركوك للمضي قدماً بتقديم الخدمات".يذكر أن كركوك تشهد انقساماً سياسياً بسبب رفض بعض الأطراف الاعتراف بشرعية الحكومة المحلية.