العراق يرحب بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا

رحبت ، الأربعاء، بقرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن .





واشادت الوزارة بـ"الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الشقيقة، بقيادة خادم الشريفين الملك بن آل سعود، وسمو ، في دعم الشعب السوري والتوصّل إلى هذه المبادرة". وقالت الوزارة في بيان، "تُعرب عن ترحيب جمهورية بإعلان رئيس ، ، عزمه رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، معربةً عن أملها في أن "يُسهم هذا القرار في دعم مسار الاستقرار الذي ينشده الشعب السوري، وإنهاء معاناته الممتدة جراء الأزمة الإنسانية والاقتصادية".واشادت الوزارة بـ"الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الشقيقة، بقيادة خادم الشريفين الملك بن آل سعود، وسمو ، في دعم الشعب السوري والتوصّل إلى هذه المبادرة".

وأكدت "أهمية التضامن العربي في هذه المرحلة الدقيقة، وحرصها على تعزيز التعاون بين الدول الشقيقة بما يخدم المصالح المشتركة"، واعربت عن أملها بأن "تُشكّل هذه الخطوة بدايةً لمرحلة جديدة من لإنهاء الأزمة السورية، من خلال دعم الحلول السلمية الشاملة التي تصون وحدة وسيادتها، وتكفل حقوق جميع مكونات الشعب السوري".

ودعت إلى "مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وعدم السماح بتمدده".

وكان الرئيس الأميركي قال، الثلاثاء، أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، إنه سيعلن رفع العقوبات عن سوريا حتى يمنحها "فرصة الازدهار".