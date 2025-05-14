وزيرا خارجية السودان وجزر القمر يصلان إلى مطار بغداد الدولي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وكيل للشؤون الإدارية والفنية ، استقبل اليوم، وزير الخارجية المكلّف بالإنابة، حسين الأمين الفاضل، ووزير خارجية جزر القمر، مباي محمد مباي، لدى وصولهما إلى ".وأضافت ان " رحب بالضيفين الكريمين"، مؤكداً "عمق العلاقات التي تجمع بكل من وجزر القمر، وتطلّع إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات".وتابعت ان "هذه الزيارة جاءت في إطار المشاركة في اجتماع ، الذي يُعقد تمهيداً للقمة العربية المرتقبة في بغداد في السابع عشر من الشهر الجاري".