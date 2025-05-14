الاعرجي يستقبل قاآني في بغداد: تأكيد على أهمية نجاح مفاوضات طهران وواشنطن

وقال الاعرجي في تدوينة له تابعتها ، "استقبلنا قائد فيلق قدس الإيراني الجنرال ، الذي يزور ، وبحثنا معه سبل تطوير العلاقات العراقية - الإيرانية، والجهود المشتركة لتأمين الحدود ومراحل تنفيذ بنود الاتفاق الأمني بين البلدين".وشدد الاعرجي، بحسب تدوينته، على "أهمية نجاح المفاوضات بين وطهران، والتزام الجميع بالحوار والتهدئة للوصول إلى الاستقرار المستدام في المنطقة".