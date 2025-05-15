أبو الغيط: نعقد آمال كبيرة على قمة بغداد

وقال في كلمة خلال اجتماع الوزراء العرب في ، إن " اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتي في وقت يشهد فيه الإقليم والعالم اضطراباً كبيراً، مشيراً إلى أن قمة بغداد تنعقد عليها آمال كبيرة".وتابع، ان " شهداء فلسطين هم شهداؤنا وقضيتهم هي قضية ونتطلع لرسالة موحدة من هذه القمة لوقف حرب الإبادة فوراً"، مشيرا الى ان " رسالتنا يتعين عليها أن تكون واحدة ورؤية مشتركة موحدة".وأضاف، ان " المواطن العربي ينتظر من في بغداد الكثير"، لا فتا الى ان " المواطن العربي ينتظر من القمة العربية في بغداد الكثير".