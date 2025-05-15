أبرز ما جاء باجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية

وبحسب بيان لرئيس الوزراء، ورد لـ ، أن "أبرز ما جاء باجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس على مستوى القمة الذي عقد اليوم في العاصمة ، اقترح وزير الخارجية العراقي تشكيل لجنة وزارية عربية عليا مفتوحة العضوية لتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف وإنهاء الخلافات".وأكد حسين، وفقاً للبيان، على "تغليب لغة الحوار لحفظ أمن المنطقة العربية، ونرحب بجهود بالتوصل لاتفاق سلام في "، مشيرا الى ان "القضية الفلسطينية تبقى قضيتنا المركزية، ونجدد دعمنا للشعب الفلسطيني بتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمتها ".من جانبه، عبر وزير خارجية مملكة ، عن أمله بأن "تخرج القمة بقرارات تعزز مسيرة العمل العربي المشترك، وتحقق تطلعاتنا وأهدافنا المشتركة"، مبيناً انه "نسعى الى تعزيز التعاون العربي وتكثيف جهود التنسيق المشترك لمواجهة التحديات وإرساء السلام المستدام".واكد وزير الخارجية الزياني، على "مركزية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وحماية حقوقهم المشروعة".الى ذلك، أشار الأمين العام لجامعة ، ، الى أن "قمة بغداد التي ستنعقد السبت، بعد غد، تواكب لحظة تاريخية مهمة وتعقد عليها آمال كبيرة"، مردفاً أنه "نتطلع إلى أن تخرج القمة برسالة موحدة تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".وبين أن "رسالتنا ورؤيتنا لقضايانا المشتركة يجب أن تكون موحدة لتعزيز العربي بمفهومه الشامل".