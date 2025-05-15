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أبرز ما جاء باجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية
سياسة
2025-05-15 | 11:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,320 شوهد
تنشر
السومرية نيوز
، اليوم الخميس، أبرز ما جاء باجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس
جامعة الدول العربية
.
وبحسب بيان
المكتب الإعلامي
لرئيس الوزراء، ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "أبرز ما جاء باجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس
جامعة الدول العربية
على مستوى القمة الذي عقد اليوم في العاصمة
بغداد
، اقترح وزير الخارجية العراقي
فؤاد حسين
تشكيل لجنة وزارية عربية عليا مفتوحة العضوية لتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف وإنهاء الخلافات".
وأكد حسين، وفقاً للبيان، على "تغليب لغة الحوار لحفظ أمن المنطقة العربية، ونرحب بجهود
سلطنة عمان
بالتوصل لاتفاق سلام في
اليمن
"، مشيرا الى ان "القضية الفلسطينية تبقى قضيتنا المركزية، ونجدد دعمنا للشعب الفلسطيني بتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمتها
القدس
".
من جانبه، عبر وزير خارجية مملكة
البحرين
، عن أمله بأن "تخرج القمة بقرارات تعزز مسيرة العمل العربي المشترك، وتحقق تطلعاتنا وأهدافنا المشتركة"، مبيناً انه "نسعى الى تعزيز التعاون العربي وتكثيف جهود التنسيق المشترك لمواجهة التحديات وإرساء السلام المستدام".
واكد وزير الخارجية
البحريني
عبد اللطيف
بن راشد
الزياني، على "مركزية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وحماية حقوقهم المشروعة".
الى ذلك، أشار الأمين العام لجامعة
الدول العربية
،
احمد أبو الغيط
، الى أن "قمة بغداد التي ستنعقد السبت، بعد غد، تواكب لحظة تاريخية مهمة وتعقد عليها آمال كبيرة"، مردفاً أنه "نتطلع إلى أن تخرج القمة برسالة موحدة تطالب بوقف فوري لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".
وبين أن "رسالتنا ورؤيتنا لقضايانا المشتركة يجب أن تكون موحدة لتعزيز
الأمن القومي
العربي بمفهومه الشامل".
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