بوتين يعلق على قمة بغداد برسالة خطية خاصة

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ ، أن " ، استقبل اليوم الجمعة 16 أيار 2025 في قصر السلام ببغداد، نائب وزير الخارجية الروسية للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول أفريقيا ".ورحب رشيد، ببوغدانوف، الذي نقل تحيات الرئيس الروسي وتمنياته بنجاح قمة وتحقيق الأهداف التي ستعقد من أجلها، كما حمل رئيس الجمهورية الخاص شكره وتحياته للرئيس ، مشيراً إلى ضرورة تطوير العلاقات الثنائية من خلال تفعيل الاتفاقيات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وبما ينسجم وتطلعات الشعبين الصديقين، وفق البيان.وأكد رئيس الجمهورية، أن " التي يرعاها تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عن طريق دعم الجهود الإقليمية والدولية الساعية لتخفيف التوتر وتوسيع آفاق التعاون بين الجميع، مشيراً إلى أن العراق يتمتع اليوم بالاستقرار الداخلي على مختلف المستويات ويمتلك علاقات دولية متميزة تؤهله لأداء دوره المحوري في حلحلة الأزمات وترسيخ ".