الجامعة العربية: العراق قدم قمة مميزة.. واستقراره قوة للعرب جميعاً

وقال زكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في ، تابعته ، إن "الموضوعات التنموية ستكون حاضرة بقوة على جدول أعمال القمة"، مشيرا إلى أن " قدم أفكاراً ومقترحات مهمة لتعزيز التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية".وأضاف أن "العراقيين عروبيون بالفطرة، واستقرار العراق يصب في مصلحة العالم العربي برمته"، معتبرا أن "قوة العراق هي قوة لجميع العرب، وكلما ازداد العراق استقرارا وقوة، انعكس ذلك إيجابا على المنطقة".وفي السياق نفسه، عبر زكي عن امتنانه العميق لما وصفه بـ"الاهتمام الكبير الذي أولته لإنجاح هذه القمة"، مبينا أن "فرق عمل متكاملة عملت بلا كلل على مدار الأيام الماضية لضمان تنظيم ناجح لهذا الحدث الكبير".وأكد أن "العراق يقدم أمثلة ممتازة في التضامن العربي، وقد لمسنا كرم الضيافة والتسهيلات التي سخرتها لإنجاح القمة"، لافتا إلى أن "مخرجات القمة وقراراتها هي الأهم، سواء حضرها زعماء الدول بأنفسهم أو مثلتهم وفود رفيعة المستوى".وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال زكي إن " ومجلس عجزا عن تقديم حلول حقيقية"، مشددا على "ضرورة موقف عربي موحد وفعال في مواجهة هذا التحدي المزمن".وختم بالقول: "مرة أخرى، نشكر العراق حكومةً وشعباً على هذه الاستضافة الكريمة والتنظيم الرائع، ونتطلع إلى قمة تليق بتاريخ ومكانة العراق ودوره المحوري في النظام العربي".