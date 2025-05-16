وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي في المملكة المغربية يصل بغداد

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي في المملكة المغربية وصل إلى العاصمة ".واضاف، ان "بوريطة جاء للمشاركة في الـ34 التي ستنطلق أعمالها يوم غد السبت".