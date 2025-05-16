الشمري يتفقد الإجراءات المتخذة بمطار بغداد الدولي لاستقبال المشاركين بالقمة العربية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن " ، تفقد الإجراءات المتخذة في لاستقبال ضيوف المشاركين في أعمال مؤتمر الذي سيعقد يوم غد السبت في عاصمة الأمان السلام".وأجرى الشمري، بحسب البيان، "جولة شملت عدداً من أقسام المطار"، مشدداً على "استمرار وتيرة العمل وتقديم جميع التسهيلات للوافدين من الأشقاء العرب في بلدهم الثاني العراق".واستمع الوزير إلى "شرح موجز عن الحركة في الدولي"، موجهاً بالتقيد التام بتنفيذ مفردات الخطط المرسومة لتأمين استقبال الوفود العربية، واستنفار الجهود خاصة خلال الساعات المقبلة".