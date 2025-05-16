تنويه.. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يحل ضيفاً في مقابلة خاصة مع السومرية بعد قليل

وتتناول المقابلة التي يقدمها الزميل ، أبرز ملفات القمة المرتقبة، وموقف من التطورات الإقليمية، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على والجنوب اللبناني، إضافة إلى مناقشة العلاقات العراقية-اللبنانية، وأولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.تابعونا في هذا اللقاء الخاص الذي يبث حصريا على شاشة ، ضمن تغطيتنا المستمرة لأعمال من قلب الحدث في .