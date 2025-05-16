وزير الخارجية السوري: أمننا مشترك مع العراق ونريد التنسيق بمختلف المجالات

وقال للتلفزيون الرسمي العراقي وتابعته : "سنؤكد في ببغداد على رفع التدخلات الخارجية، ونتامل كل الدعم من اشقائنا في والدول العربية".وأضاف "كلنا امل بنجاح القمة العربية في "، مشدداً على أن "الأمن السوري مشترك مع العراق ونريد التنسيق بمختلف المجالات".ووصل الشيباني إلى بغداد مساء اليوم للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية التي ستنطلق يوم غد السبت.