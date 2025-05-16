رئيس البرلمان: العراق أثبت تمسكه بدوره المحوري وقوته بعمقه العربي

وكتب في تدوينة على منصة (إكس) عشية انعقاد في وتابعتها : "لقد اثبت بانه متمسك بدوره المحوري وانه قوته في عمقه العربي".ومن المقرر أن تشهد بغداد انعقاد القمة العربية الـ34 يوم غد السبت، فيما أكدت عمل العراق على الخروج بنتائج استراتيجية في القمة.