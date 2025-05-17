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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل إلى بغداد

سياسة

2025-05-17 | 02:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل إلى بغداد
844 شوهد

السومرية نيوز – سياسي
وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، الى العاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي وصل صباح اليوم، إلى العاصمة بغداد".
وأضاف ان "ذلك جاء للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 التي ستنطلق اليوم السبت".
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