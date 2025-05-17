رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل إلى بغداد

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس الرئاسي في الجمهورية اليمنية وصل صباح اليوم، إلى العاصمة ".وأضاف ان "ذلك جاء للمشاركة في أعمال الـ34 التي ستنطلق اليوم السبت".