السوداني يستقبل رؤساء ووفود الدول المشاركة في أعمال القمة العربية

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استقبل رئيس ، اليوم السبت، رؤساء ووفود المشاركة في أعمال القمّة العربية الـ34 التي تعقد في بغداد اليوم السبت.



الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مستهل في أعمال القمّة العربية الـ34 التي تعقد في بغداد اليوم السبت".



واستقبل أيضا – بحسب البيان - الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس وفد جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد، إضافة الى الأمين العام لجامعة أحمد أبو الغيط، ورئيس وفد الجمهورية اليمنية رشاد محمد علي العليمي.



وبحسب البيان، استقبل ، رئيس وفد المملكة المغربية ناصر بوريطة، ورئيس وفد دولة عبد الله ، ورئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية أحمد عطاف، وكذلك رئيس وفد سلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد، ورئيس وفد جمهورية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، ورئيس وفد الجمهورية التونسية محمد علي بن أحمد الهادي، ورئيس وفد الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، ورئيس وفد جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اضافة الى رئيس وفد دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس وفد مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني. المكتب الاعلامي لرئيس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول العربية جاسم البديوي، وكذلك رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، بالإضافة الىفي مستهل في أعمال القمّة العربية الـ34 التي تعقد في بغداد اليوم السبت".واستقبل أيضا – بحسب البيان - الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس وفد جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد، إضافة الى، ورئيس وفد الجمهورية اليمنية رشاد محمد علي العليمي.وبحسب البيان، استقبل ، رئيس وفد المملكة المغربية ناصر بوريطة، ورئيس وفد دولة عبد الله ، ورئيس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية أحمد عطاف، وكذلك رئيس وفد سلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد، ورئيس وفد جمهورية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، ورئيس وفد الجمهورية التونسية محمد علي بن أحمد الهادي،

واضاف، ان رئيس مجلس الوزراء استقبل كذلك رئيس وفد الجمهورية نواف سلام، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي محمود ، ورئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، ورئيس وفد جمهورية الصومال الفدرالية حسن شيخ محمود، ورئيس وفد المملكة العربية السعودية عادل الجبير، ورئيس وفد دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية جعفر حسان، رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان".



وصباح اليوم وصل الى العاصمة بغداد، كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي، ووزير الخارجية عبد الله، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بالإضافة الى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وكذلك أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية جعفر حسان، ورئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.



تنطلق اليوم السبت أعمال القمة العربية في العاصمة بغداد، بنسختها الرابعة والثلاثين، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تتخذها السلطات لتأمين وصول القادة والمسؤولين العرب إلى ، حيث تقرر تخصيص أحد القصور الرئاسية مكاناً لانعقاد القمة.











