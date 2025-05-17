قمة بغداد تتفوق على قمة 2012 بالتمثيل الدبلوماسي.. اليك أسماء ومناصب الحاضرين في القمتين

– سياسي

تفوقت القمة العربية التي ستعقد بعد قليل في ، على القمة التي عقدت عام 2012 من ناحية التمثيل الدبلوماسي.

وادناه أسماء ومناصب الحاضرين لقمة التي ستعقد اليوم السبت:

1- قطر - الأمير تميم بن حمد



2- فلسطين - الرئيس محمود عباس



3- مصر - الرئيس عبدالفتاح السيسي



4- - الرئيس رشاد العليمي "مقيم في "



5- الصومال - الرئيس حسين شيخ محمود



6- السعودية - وزير الخارجية عادل الجبير



7- - وزير الخارجية عبدالله



8- - جعفر الحسان



9- - رئيس الوزراء نواف سلام



10- سلطنة عُمان - نائب رئيس الوزراء شهاب بن طارق آل سعيد



11- الإمارات - نائب رئيس الوزراء الشيخ بن زايد آل نهيان



12- السودان - عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر



13- - وزير الخارجية أسعد الشيباني



14- تونس - وزير الخارجية محمد على بن احمد الهادي



15- الجزائر - وزير الخارجية احمد عطاف



16- البحرين - وزير الخارجية عبداللطيف الزياني



17- جيبوتي - وزير الخارجية عبدالقادر حسين



18- جزر القمر - وزير الخارجية مباي محمد



19- المغرب - وزير الخارجية ناصر بوريطة



20- موريتانيا - الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني

21- ليبيا - مندوب وسفير ليبيا بمصر عبد المطلب ثابت



أما ضيوف الشرف في القمة بغداد اليوم:



1- رئيس وزراء إسبانيا - بيدرو سانشيز



2- أمين عام الجامعة العربية - أحمد أبو الغيط



3- الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش



4- أمين عام مجس التعاون الخليجي - جاسم محمد عبدالله



5- أمين عام منظمة التعاون الإسلامي - حسين إبراهيم طه



6- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي - محمود



7- المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون - لويجي دي مايو



8- مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا - ميخائيل بوغدانوف.



اما تمثيل الدول المشاركة في قمة بغداد 2012



- الرئيس جلال طالباني



لبنان - الرئيس ميشيل سليمان



تونس - الرئيس منصف المرزوقي



جيبوتي - الرئيس إسماعيل عمر جيله



الكويت - الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح



جزر القمر - الرئيس إكليل ظنين



الصومال - الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد



ليبيا - الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل



السودان - الرئيس عمر حسن البشير



فلسطين - الرئيس محمود عباس



اليمن - وزير الخارجية أبو بكر القربي



مصر - وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو



الجزائر - رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح



المغرب - وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني



موريتانيا - وزير الشؤون الخارجية والتعاون حمادي ولد حمادي



الأردن - رئيس الوزراء عون الخصاونة



السعودية - مندوب المملكة لدى ومصر السفير أحمد قطان



قطر - رئيس الوزراء حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني



عمان - رئيس مجلس الدولة يحيى بن محفوظ المنذري



الإمارات العربية المتحدة - وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش



البحرين - وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل