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قمة بغداد تتفوق على قمة 2012 بالتمثيل الدبلوماسي.. اليك أسماء ومناصب الحاضرين في القمتين

سياسة

2025-05-17 | 04:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قمة بغداد تتفوق على قمة 2012 بالتمثيل الدبلوماسي.. اليك أسماء ومناصب الحاضرين في القمتين
7,745 شوهد

السومرية نيوز – سياسي
تفوقت القمة العربية التي ستعقد بعد قليل في بغداد، على القمة التي عقدت عام 2012 من ناحية التمثيل الدبلوماسي.

وادناه أسماء ومناصب الحاضرين لقمة بغداد التي ستعقد اليوم السبت:
1- قطر - الأمير تميم بن حمد

2- فلسطين - الرئيس محمود عباس

3- مصر - الرئيس عبدالفتاح السيسي

4- اليمن - الرئيس رشاد العليمي "مقيم في السعودية"

5- الصومال - الرئيس حسين شيخ محمود

6- السعودية - وزير الخارجية عادل الجبير

7- الكويت - وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله

8- الأردن - رئيس الوزراء جعفر الحسان

9- لبنان - رئيس الوزراء نواف سلام

10- سلطنة عُمان - نائب رئيس الوزراء شهاب بن طارق آل سعيد

11- الإمارات - نائب رئيس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

12- السودان - عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر

13- سوريا - وزير الخارجية أسعد الشيباني

14- تونس - وزير الخارجية محمد على بن احمد الهادي

15- الجزائر - وزير الخارجية احمد عطاف

16- البحرين - وزير الخارجية عبداللطيف الزياني

17- جيبوتي - وزير الخارجية عبدالقادر حسين

18- جزر القمر - وزير الخارجية مباي محمد

19- المغرب - وزير الخارجية ناصر بوريطة

20- موريتانيا - الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
 
21- ليبيا - مندوب الجامعة العربية وسفير ليبيا بمصر عبد المطلب ثابت

أما ضيوف الشرف في القمة بغداد اليوم:

1- رئيس وزراء إسبانيا - بيدرو سانشيز

2- أمين عام الجامعة العربية - أحمد أبو الغيط

3- الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش

4- أمين عام مجس التعاون الخليجي - جاسم محمد عبدالله

5- أمين عام منظمة التعاون الإسلامي - حسين إبراهيم طه

6- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي - محمود علي يوسف

7- المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج - لويجي دي مايو

8- مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا - ميخائيل بوغدانوف.

اما تمثيل الدول المشاركة في قمة بغداد 2012

العراق - الرئيس جلال طالباني

لبنان - الرئيس ميشيل سليمان

تونس - الرئيس منصف المرزوقي

جيبوتي - الرئيس إسماعيل عمر جيله

الكويت - الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

جزر القمر - الرئيس إكليل ظنين

الصومال - الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد

ليبيا - رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل

السودان - الرئيس عمر حسن البشير

فلسطين - الرئيس محمود عباس

اليمن - وزير الخارجية أبو بكر القربي

مصر - وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو

الجزائر - رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح

المغرب - وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني

موريتانيا - وزير الشؤون الخارجية والتعاون حمادي ولد حمادي

الأردن - رئيس الوزراء عون الخصاونة

السعودية - مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية ومصر السفير أحمد قطان

قطر - رئيس الوزراء حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

عمان - رئيس مجلس الدولة يحيى بن محفوظ المنذري

الإمارات العربية المتحدة - وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش

البحرين - وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

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