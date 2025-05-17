قمة بغداد تتفوق على قمة 2012 بالتمثيل الدبلوماسي.. اليك أسماء ومناصب الحاضرين في القمتين

1- قطر - الأمير تميم بن حمد
2- فلسطين - الرئيس محمود عباس
3- مصر - الرئيس عبدالفتاح السيسي
4- اليمن
- الرئيس رشاد العليمي "مقيم في السعودية
"
5- الصومال - الرئيس حسين شيخ محمود
6- السعودية - وزير الخارجية عادل الجبير
7- الكويت
- وزير الخارجية عبدالله علي عبدالله
8- الأردن
- رئيس الوزراء
جعفر الحسان
9- لبنان
- رئيس الوزراء نواف سلام
10- سلطنة عُمان - نائب رئيس الوزراء شهاب بن طارق آل سعيد
11- الإمارات - نائب رئيس الوزراء الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان
12- السودان - عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر
13- سوريا
- وزير الخارجية أسعد الشيباني
14- تونس - وزير الخارجية محمد على بن احمد الهادي
15- الجزائر - وزير الخارجية احمد عطاف
16- البحرين - وزير الخارجية عبداللطيف الزياني
17- جيبوتي - وزير الخارجية عبدالقادر حسين
18- جزر القمر - وزير الخارجية مباي محمد
19- المغرب - وزير الخارجية ناصر بوريطة
20- موريتانيا - الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
21- ليبيا - مندوب الجامعة العربية
وسفير ليبيا بمصر عبد المطلب ثابت
أما ضيوف الشرف في القمة بغداد اليوم:
1- رئيس وزراء إسبانيا - بيدرو سانشيز
2- أمين عام الجامعة العربية - أحمد أبو الغيط
3- الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش
4- أمين عام مجس التعاون الخليجي - جاسم محمد عبدالله
5- أمين عام منظمة التعاون الإسلامي - حسين إبراهيم طه
6- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي - محمود علي يوسف
7- المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج
- لويجي دي مايو
8- مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا - ميخائيل بوغدانوف.
اما تمثيل الدول المشاركة في قمة بغداد 2012
العراق
- الرئيس جلال طالباني
لبنان - الرئيس ميشيل سليمان
تونس - الرئيس منصف المرزوقي
جيبوتي - الرئيس إسماعيل عمر جيله
الكويت - الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
جزر القمر - الرئيس إكليل ظنين
الصومال - الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد
ليبيا - رئيس المجلس
الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل
السودان - الرئيس عمر حسن البشير
فلسطين - الرئيس محمود عباس
اليمن - وزير الخارجية أبو بكر القربي
مصر - وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو
الجزائر - رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح
المغرب - وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني
موريتانيا - وزير الشؤون الخارجية والتعاون حمادي ولد حمادي
الأردن - رئيس الوزراء عون الخصاونة
السعودية - مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية
ومصر السفير أحمد قطان
قطر - رئيس الوزراء حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
عمان - رئيس مجلس الدولة يحيى بن محفوظ المنذري
الإمارات العربية المتحدة - وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش
البحرين - وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة