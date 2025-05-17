انطلاق أعمال الدورة الـ 34 للقمة العربية في بغداد

وذكر مراسل ، انه "انطلقت الان أعمال الـ34 في العاصمة العراقية ".واكد ، ان سيؤكد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.وتابع، ان "القمة ستؤكد دعم الجهود التي يبذلها كل من العراق ومصر والسودان وسوريا لضمان حقوقها المائية المشروعة".واضاف، ان "بغداد ستدين جميع أشكال وانماط الارهاب والأفكار المرتبطة به والأعمال والنشاطات الارهابية التي تقوم بها العصابات الإرهابية لاسيما والقاعدة".