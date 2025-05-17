السيسي: أطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في غزة

وقال السيسي في كلمته بالقمة العربية، تابعتها ، إنه " أوجه خالص شكري وتقديري للشعب العراقي على حسن الاستقبال منذ وصولي إلى "، مشيرا الى " ضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي لضمان الاستقرار".وتابع، انه " يجب أن نعمل يداً بيد لمواجهة التحديات بالمنطقة وترسيخ التعاون ونجعل من هذه القمة خطوة نحو غد أكثر إشراقاً"، لافتا الى انه " نواصل مع قطر والولايات المتحدة دور الوساطة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".وأضاف، ان "قيام دولة فلسطينية هو الحل الوحيد للخروج من العنف التي تعصف بالشرق الأوسط"، مبينا انه " حتى لو نجحت في تطبيعها مع فالسلام العادل لن يتحقق إلا بوجود دولة فلسطينية".