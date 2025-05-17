رئيس الوزراء اللبناني: أشكر العراق على وقوفه مع لبنان في أصعب الظروف

وقال سلام في كلمته خلال المنعقدة ببغداد، وتابعتها ، "اشكر على وقوفه مع في اصعب الظروف"، مبينا ان "لبنان افتتح صفحة جديدة في تاريخه تلتزم الإصلاح في مختلف المجال وحصر السلاح بيدها".وأضاف "نعمل على فرض سيادة الدولة على كل أراضينا"، مشيرا الى ان "دعم العرب لنا عامل أساس في هذا الأمر".ودعا سلام " للضغط لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أرضنا"، موضحا ان "سياستنا الخارجية تمنع التدخل في شؤون الدول الأخرى".وذكر ان "غياب المحاسبة يفسح المجال أمام الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة انتهاكاته"، لافتا الى "اننا نرفض كل محاولات نقل وتهجير الشعب الفلسطيني".واعرب عن تهانيه لسوريا على قرار رفع العقوبات"، مبديا "استعداد بلاده للتعاون مع لإعادة النازحين".