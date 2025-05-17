عضو مجلس السيادة السوداني: أشكر العراق على حسن الضيافة

وقال في كلمته بالقمة العربية، تابعتها ، إن "حكومة ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق"، لافتا الى ان " منطقتنا العربية تمر بتحديات جسام".وأضاف، انه "نؤكد التزامنا بتنفيذ خريطة الطريق التي قدمت للأمم المتحدة والأشقاء"، مبينا انه " ندعو لحوار ـ سوداني يؤسس للوصول إلى الانتخابات".وأشار الى انه " ندعوكم إلى دعم الحلول السودانية والمساهمة في إعادة إعمار بلادنا"، مؤكدا: " على موقف السودان الثابت من القضية الفلسطينية ورفض أي تهجير".