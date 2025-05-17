وزير الخارجية السعودي: ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة ونرفض التهجير - عاجل

ونقل الجبير خلال كلمة له خلال المنعقدة في ، "تحيات الملك وولي وتهنئتهما على ترؤس القمة العربية".وقال الجبير، "نؤكد رفضنا لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني ونرى من الضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة".وأكد الوزير السعودي، على "رفض للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشيداً في الوقت ذاته، بقرار (الرئيس الامريكية) رفع العقوبات عن الذي يمثل فرصة لبناء التعافي لها".كما أكد الجبير، "أهمية مواصلة الحوار في لإنهاء النزاع والحفاظ على سيادته ووحدته".