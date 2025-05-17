القمة العربية.. رشيد يعلن انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية وبدء جلسة العمل المغلقة

وشهدت الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34 التي انطلقت اليوم السبت في دعوات لوقف الحرب على ودعم الاستقرار في وإنهاء الصراع في وليبيا.وتعقد القمة تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، وسط أجواء سياسية مشحونة وتحديات إقليمية متصاعدة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحول في سوريا، وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، واستمرار الحرب في السودان.