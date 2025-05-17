رئيس الحكومة الإسبانية يشيد بدور العراق "البنّاء" في المنطقة

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، إن الأخير "عقد لقاءً ثنائياً مع رئيس الحكومة السيد بيدور ، بعد حضوره أعمال الـ34، التي عقدت اليوم السبت في العاصمة ".وثمّن "مشاركة بيدور سانشيز في أعمال القمة العربية، وبمواقف بلاده الداعمة للقضايا العربية"، مشيداً بـ"مستوى التعاون البناء والعلاقات الثنائية بين وإسبانيا، من خلال الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين".من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإسبانية "دور العراق البناء في المنطقة، ومساعيه الداعمة للسلام وتحقيق الأمن والاستقرار"، معرباً عن "تقديره لدعوة مشاركته في مؤتمر القمة العربية وما عكسته من اهتمام وحرص على تنمية العلاقات مع العراق".يذكر أن بغداد تشهد حالياً انعقاد مؤتمر القمة العربية الـ34، وحضرها الإسباني كضيف شرف.