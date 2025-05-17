البيان الختامي للقمة العربية يجدد الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني

وورد في البيان الختامي للقمة التي تابعتها ، أن "الهدف من هو توحيد الجهود وتحقيق مصالح شعوب المنطقة"، حاثاً " للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وإدخال المساعدات لغزة".وأضاف " نجدد رفضنا القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني"، معرباً عن إدانته "للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ودعم وحدة أراضي وحماية حدوده".وأشار إلى " ‌‏احترام خيارات الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه والترحيب برفع العقوبات الأمريكية عن دمشق"، داعياً في الوقت ذاته إلى "إيجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في ".