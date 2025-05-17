ابو الغيط يتحدث عن بغداد: ما رصدناه يعكس مدى التعافي والازدهار

اعتبر الأمين العام لجامعة أحمد ابو الغيط، السبت، أن ما تم رصده في مدى التعافي والازدهار، فيما أشار الى أن اعادة التعافي الذي طرحه يعكس الحيوية في الاداء العراقي.

وقال ابو الغيط خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي ، " ما رصدناه في مدى التعافي والازدهار وحيوية الدبلوماسية العراقية في اعداد مؤتمر القمة العربية".

وأضاف أن "بغداد مزدهرة والعراق أول من يترأس قمتين سياسية واقتصادية".

ولفت ابو الغيط الى أن " اعادة التعافي الذي طرحه مع سلسلة المبادرات التي طرحها الجانب العراقي يعكس الحيوية في الاداء العراقي الدبلوماسي".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، انعقاد مؤتمر بدورته الـ 34 بمشاركة جميع .