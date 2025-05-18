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واشنطن قلقة من أجهزة اتصال صينية "مزروعة".. قد تدمّر شبكة الكهرباء الامريكية

سياسة

2025-05-18 | 03:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
واشنطن قلقة من أجهزة اتصال صينية &quot;مزروعة&quot;.. قد تدمّر شبكة الكهرباء الامريكية
961 شوهد

السومرية نيوز-تكنولوجيا

تحقق الولايات المتحدة الامريكية، في مخاطر محتملة تشكلها عاكسات كهربائية ترتبط بخلايا الطاقة الشمسية صينية الصنع، بعد اكتشاف مفاتيح اتصال عن بعد غير قانونية، قادرة ربما على تدمير البنى التحتية الكهربائية في مزارع الطاقة الشمسية الامريكية.



وبحسب رويترز التي نقلت عن مصادر رفضت الكشف عن اسمها، فإنه على الرغم من أن العاكس مصمم لتمكين الوصول عن بعد للتحديثات والصيانة، إلا أن شركات المرافق التي تستخدمها عادة ما تقوم بتركيب جدران حماية لمنع الاتصالات المباشرة إلى الصين، ومع ذلك، تم العثور على أجهزة اتصال غير قانونية غير مدرجة في وثائق المنتج في العديد من العاكسات الشمسية المصنوعة في الصين، من قبل خبراء أمريكيين يقومون بتفكيك الأجهزة المتصلة بالشبكة للتحقق من المخاوف الأمنية.

وفي الأشهر التسعة الماضية، تم العثور أيضا على أجهزة اتصال غير مسجلة، بما في ذلك الراديو الخلوي، في بعض البطاريات من مختلف الموردين الصينيين، حيث يوفر الجهاز غير القانوني قنوات اتصال غير مسجلة تسمح بانتهاكات جدران الحماية عن بعد، مع عواقب وخيمة محتملة.

ويقول الخبراء إن استخدام أجهزة الاتصال غير القانونية هذه لتجنب جدران الحماية وإيقاف تشغيل العاكس عن بعد، أو تغيير ترتيباتها، يمكن أن يضر بشبكة الكهرباء، ويضر بالبنية التحتية للطاقة، ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

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اجهزة اتصال صينية

كهرباء امريكا

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