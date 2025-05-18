واشنطن قلقة من أجهزة اتصال صينية "مزروعة".. قد تدمّر شبكة الكهرباء الامريكية

وبحسب رويترز التي نقلت عن مصادر رفضت الكشف عن اسمها، فإنه على الرغم من أن العاكس مصمم لتمكين الوصول عن بعد للتحديثات والصيانة، إلا أن شركات المرافق التي تستخدمها عادة ما تقوم بتركيب جدران حماية لمنع الاتصالات المباشرة إلى ، ومع ذلك، تم العثور على أجهزة اتصال غير قانونية غير مدرجة في وثائق المنتج في العديد من العاكسات الشمسية المصنوعة في الصين، من قبل خبراء أمريكيين يقومون بتفكيك الأجهزة المتصلة بالشبكة للتحقق من المخاوف الأمنية.وفي الأشهر التسعة الماضية، تم العثور أيضا على أجهزة اتصال غير مسجلة، بما في ذلك الراديو الخلوي، في بعض البطاريات من مختلف الموردين الصينيين، حيث يوفر الجهاز غير القانوني قنوات اتصال غير مسجلة تسمح بانتهاكات جدران الحماية عن بعد، مع عواقب وخيمة محتملة.ويقول الخبراء إن استخدام أجهزة الاتصال غير القانونية هذه لتجنب جدران الحماية وإيقاف تشغيل العاكس عن بعد، أو تغيير ترتيباتها، يمكن أن يضر بشبكة الكهرباء، ويضر بالبنية التحتية للطاقة، ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.