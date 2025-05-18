قيادي بتحالف العزم يؤكد ضرورة مد أنبوب للماء الخام لناحية العبايجي شمالي بغداد

وقال للقيادي، إنه "ضمن تجواله في مناطق شمال لمتابعة الملف الخدمي هناك؛ زار القيادي في تحالف العزم مديرية ناحية العبايچي، واجتمع بمسؤولي الملفات الخدمية مثل الكهرباء والماء والموارد المائية والبلدية، للوقوف على سير العمل، وكيفية استقبال مطالب المواطنين والتعامل معها، ومتابعة إنجاز المصوّت عليها سابقًا".وأضاف المكتب، "وخلال اللقاء الذي حضره ممثلون للدوائر الخدمية؛ أكد على ضرورة مد أنبوب للماء الخام من نهر إلى (مقاطعة 8 كلش) بطول 25 كيلو متر لمعالجة شحة المياه الخام في هذه المقاطعة،بالإضافة إلى إكمال مشاريع الماء الأخرى التي يجري العمل فيها حاليا، مثل مشروع ماء الطارمية والتاجي وهو من المشاريع الاستراتيجية بسعة 8000 متر مكعب بالساعة، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 89%، ومشروع مجمع ماء سيد حمد بسعة 200 متر مكعب بالساعة، والذي سيبدأ العمل فيه قريبا، فضلا عن مناقشة مشكلة التنظيف ورفع المخلفات الصلبة داخل وخارج حدود البلدية".وتابع المكتب، أن "القيسي أكد ضرورة إنجاز التصميم الأساسي للناحية خلال سقف زمني محدد، مبديا استعداده الكامل للمساعدة في إنجاز هذه التصميم، والتعاون مع المهندسين المختصين في ذلك".ولفت المكتب، "وضمن الزيارة؛ تابع القيسي عددا من مشاريع البنى التحتية في الناحية، خصوصا في مجال تبليط الطرق، وفي مقدمتها مشروع إكساء طريق الرئيسي، وإكساء الطرق الرئيسية لقرى وشعيبات والضحى والسلام؛ بطول يصل إلى 17 كيلو مترا، والذي بدأ العمل به، مشددا على أهمية أن تكون المؤسسات التنفيذية قريبة من نبض الشارع وهمومه، موجها بمتابعة التلكؤ في بعض المشاريع، والعمل على تقديم حلول عاجلة لها، تخفيفا لمعاناة المواطنين واستجابة لاحتياجاتهم".