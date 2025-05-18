الأعرجي والقائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا.. إشادة بمخرجات قمة بغداد

وقال في بيان ورد لـ ، إن " استقبل بمكتبه اليوم الأحد، القائم بأعمال في ، "، مبينا ان "اللقاء تناول استعراض مجمل الأوضاع في المنطقة، والإشادة بمخرجات قمة ونجاح الحكومة في عقد القمة" .وأضاف المكتب، أن "الأعرجي بحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا، تعزيز التواصل بين البلدين الجارين، وبما يخدم أمن واستقرار المنطقة".