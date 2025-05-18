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الأعرجي والقائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا.. إشادة بمخرجات قمة بغداد
سياسة
2025-05-18 | 06:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
438 شوهد
السومرية نيوز
- سياسة
أشاد
مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي
والقائم بأعمال
السفارة العراقية
في
سوريا
ياسين شريف
، اليوم الاحد، بمخرجات
القمة العربية
التي عقدت في العاصمة
بغداد
.
وقال
مكتب المستشار
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
الأعرجي
استقبل بمكتبه اليوم الأحد، القائم بأعمال
السفارة العراقية
في
سوريا
،
ياسين شريف
"، مبينا ان "اللقاء تناول استعراض مجمل الأوضاع في المنطقة، والإشادة بمخرجات قمة
بغداد
ونجاح الحكومة في عقد القمة" .
وأضاف المكتب، أن "الأعرجي بحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا، تعزيز التواصل بين البلدين الجارين، وبما يخدم أمن واستقرار المنطقة".
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