السوداني يوجه بتقديم التسهيلات كافة لبعثة الناتو لإنجاح مهمتها الاستشارية

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " ، استقبل اليوم القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي/ في ، الجنرال هنتزي، بحضور القائد السابق للبعثة الفريق شخويرس".وأضاف المكتب، أن "السوداني بالجنرال هنتزي، وعبر عن تقديره لجهود الفريق شخويرس لما قدمه خلال مدّة قيادته للبعثة، وأكد حرص العراق على إدامة العلاقة المميزة مع الناتو من خلال ما تحقق في اجتماع الحوار عالي المستوى في العام الماضي، والتحضير لعقد الاجتماع الثاني في قريباً".ووجّه السوداني بـ"تقديم التسهيلات كافة لبعثة الحلف من أجل إنجاح مهمتها الاستشارية، وإقامة شراكة فاعلة تعتمد التخطيط والتنسيق المشترك".من جانبه، هنأ الفريق لوكاس رئيس على نجاح العراق في تنظيم الـ34، والجهود المبذولة في مشاريع الإعمار والبنى التحتية والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي، الداعم للاستقرار في المنطقة، كما عبر عن شكره لدعم العراق المستمر للبعثة التي أكد استمرارها بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار تبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات، وتطوير أداء العراقية، بحسب البيان.