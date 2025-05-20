الإطار التنسيقي يؤكد أهمية متابعة مقررات القمة ويرحب بالاتفاق التركي مع "البككا"

وذكر الإطار في بيان ورد للسومرية نيوز أنه "عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 228 في الأول لرئيس ، وبحضور رئيس "، مبينا أنه "في مستهل الاجتماع بارك المجتمعون نجاح في استضافة تأكيدا لدور العراق المحوري في المحيطين العربي والإقليمي".وشدد المجتمعون - بحسب البيان -على أهمية متابعة مقررات القمة، كما ناقشوا مسار العمل الحكومي ومجمل التطورات في المنطقة.ورحب الإطار التنسيقي بـ"الاتفاق التركي مع حزب "البككا" مما ينهي مبررات الوجود التركي في الأراضي العراقية"، لافتا إلى "أهمية أن ينعكس ذلك على أمن المناطق الحدودية بين البلدين".واختتمت في العاصمة ، السبت الماضي، أعمال القمة العربية بنسختها الـ34 وسط آمال معلقة على مخرجاتها في تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. كما شهدت حضورًا رفيع المستوى من قادة وزعماء وممثلي ، الذين تدارسوا جملة من القضايا المحورية التي تهم المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع الإقليمية والأمنية والاقتصادية.في المقابل، أعلن الكردستاني (PKK) مؤخراً، عن قرار كان متوقعا بحل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع ، وبدء النضال السياسي، فيما دعا إلى إعادة صياغة للعلاقات التركية الكردية.وجاء الإعلان استجابة لدعوة مؤسس وزعيم الحزب ، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في تركيا، في 27 شباط فبراير الماضي، إلى حل الحزب وتسليم السلاح، مؤكدا أنه يتحمل "المسؤولية التاريخية" عن هذا القرار، وذلك بعد سلسلة لقاءات قادتها أحزاب تركية كردية لبدء عملية سلام شاملة.