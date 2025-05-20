رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة العمل على تمكين العراق من تقوية دوره في المنطقة

وقال موقع رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ ، إن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم، في قصر ، رئيس ، وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع والقضايا التي طرحت في قمة بغداد في دورتها الاعتيادية (34)، والمقررات والتوصيات التي صدرت عنها والعمل على تنفيذها وبما يحقق الأهداف التي وضعت من أجلها ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".وأضاف أنه "تمت الإشادة بالجهود التي بذلت من قبل جميع الأطراف والتي أسهمت بإنجاح القمة، والتأكيد على ضرورة بذل المزيد والعمل على تمكين من تقوية دوره في المنطقة والسعي إلى توحيد الموقف العربي إزاء القضايا التي تهم المنطقة والعالم وبما يرسخ أسس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي".وتابع موقع رئاسة الجمهورية، أن "اللقاء بحث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف العراق منها واستعراض الجهود المبذولة ودور العراق في قضايا المنطقة، فضلا عن استعراض الأوضاع في البلاد والتأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار وتطوير قطاع الخدمات والتنمية وبما يحقق تطلعات الشعب العراقي".