وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، إن الأخير "والوفد المرافق له، عقد اليوم، اجتماعاً مع نظيره حسن واعضاء القطري خلال زيارته الى مبنى المجلس في ، كما حضر الاجتماع رئيس النائب زياد ".وعبّر المشهداني عن "سعادته بزيارة وبحسن الاستقبال وكرم الضيافة"، مشيدا بـ"دولة قطر وأهميتها بالنسبة للعراق، ومواقفها الداعمة واسنادها الدائم".وأشار الى "حسن علاقة الشعبين الذين تربطهم أواصر صداقة ومحبة، وان قطر حكومة وشعباً تحظى باحترام ، ودورها المهم تجاه القضايا العربية وخاصة دعم فلسطين وغزة على كافة الاصعدة السياسية والإعلامية مدعاة للفخر والاعتزاز".وثّمن "مواقف قطر ممثلة بمواقف سمو الامير ومواقفه العروبية تجاه المنطقة ودوره الفاعل والمميز بإنجاح في وحضوره فيها".واكد المشهداني على "تفعيل لجان الصداقة بين البلدين وخاصة بين ومجلس القطري وتبادل الزيارات وتعزيز النشاطات الاقتصادية والاستثمارية"، مبينا ان "لدولة قطر الأولوية في السوق العراقية".من جانبه، أبدى القطري حسن الغانم "سعادته بزيارة المشهداني"، مؤكدا "عمق العلاقات بين البلدين حكومة وشعبا".ودعا إلى "تعزيز هذه العلاقات وتمتينها خدمة لمصلحة البلدين"، مشيداً بـ"حسن تنظيم القمة العربية وما نتج عنها من مخرجات في بغداد".واتفق الجانبان على "تعزيز الفعاليات السياسية والتواصل المباشر لغرض توحيد مواقف البلدين في القضايا المشتركة والمحافل الدولية التي ستعقد في الفترة المقبلة".