رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى سلطنة عمان

وذكر بيان للقضاء، ورد لـ ، ان " يزور بناء على الدعوة الموجهة من قبل نائب للقضاء في سلطنة عمان سلطان البوسعيدي لغرض بحث سبل التعاون في المجال القضائي بين البلدين".وضم الوفد الزائر، وفق البيان، "رئيس عماد خضير ورئيس محكمة استئناف احمد هادي ورئيس محكمة استئناف حسن سودي ورئيس محكمة استئناف راضي ".وكان في استقبال الوفد أمين عام المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان الشيخ بن حمد العزري وعدد من القضاة في سلطنة عمان، إضافة إلى سفير جمهورية قيس والكادر الدبلوماسي للسفارة.