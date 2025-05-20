السّامرائي يبحث مع السفير التشيكي تعزيز العلاقات الثنائية بالمجالات الثقافية والاقتصادية والأكاديمية

وذكر بيان للتحالف ورد لـ ، أن "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، استقبل في منزله بمدينة سفير جمهورية التشيك لدى ، يان شنايدوف، حيث جرى التباحث في سبل التعاون الثنائي، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات الثقافية والاقتصادية والأكاديمية".وبوصفه رئيساً للجنة النيابية الخاصة بقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، شدّد السّامرائي على "أهمية الحفاظ على التراث الإنساني، والانفتاح على التجارب الدولية في مجالات الإعمار والتخطيط الثقافي والتنموي".واطّلع السفير التشيكي، بحسب البيان، على "عدد من معالم المدينة ومواقعها التاريخية، وعبّر عن اهتمامه بدعم فرص التعاون المستقبلية بين المؤسسات العراقية ونظيراتها في جمهورية التشيك".