السّامرائي يبحث مع السفير التشيكي تعزيز العلاقات الثنائية بالمجالات الثقافية والاقتصادية والأكاديمية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
01:30 PM
الى
02:10 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق يحصل على المرتبة الثالثة دولياً بمكافحة المخدرات
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527054-638833541961531094.jpeg
السّامرائي يبحث مع السفير التشيكي تعزيز العلاقات الثنائية بالمجالات الثقافية والاقتصادية والأكاديمية
سياسة
2025-05-20 | 12:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
45 شوهد
بحث رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية التشيك لدى
العراق
، يان شنايدوف، تعزيز العلاقات الثنائية بالمجالات الثقافية والاقتصادية والأكاديمية.
وذكر بيان للتحالف ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، استقبل في منزله بمدينة
سامراء
سفير جمهورية التشيك لدى
العراق
، يان شنايدوف، حيث جرى التباحث في سبل التعاون الثنائي، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات الثقافية والاقتصادية والأكاديمية".
وبوصفه رئيساً للجنة النيابية الخاصة بقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، شدّد السّامرائي على "أهمية الحفاظ على التراث الإنساني، والانفتاح على التجارب الدولية في مجالات الإعمار والتخطيط الثقافي والتنموي".
واطّلع السفير التشيكي، بحسب البيان، على "عدد من معالم المدينة ومواقعها التاريخية، وعبّر عن اهتمامه بدعم فرص التعاون المستقبلية بين المؤسسات العراقية ونظيراتها في جمهورية التشيك".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السامرائي والسفير الكويتي يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات
09:39 | 2025-03-04
السوداني يبحث مع السفير الصربي تعزيز العلاقات وإنشاء مجلس أعمال مشترك
06:38 | 2025-03-04
رئيس الوزراء يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة
06:13 | 2025-05-06
الأعرجي يبحث مع رئيس الصليب الأحمر تعزيز الجهود الإنسانية في العراق
07:09 | 2025-04-07
السامرائي
التشيك
سامراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ابنة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بإطلالة جديدة.. "صارت وحدة تانية"
فن وثقافة
27.34%
04:03 | 2025-05-19
ابنة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بإطلالة جديدة.. "صارت وحدة تانية"
04:03 | 2025-05-19
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
25.71%
03:37 | 2025-05-19
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:37 | 2025-05-19
بعد رحلة الانتعاش.. الدولار يسجل هبوطاً جديداً
اقتصاد
24.85%
12:48 | 2025-05-19
بعد رحلة الانتعاش.. الدولار يسجل هبوطاً جديداً
12:48 | 2025-05-19
أول تعليق من كاظم الساهر على ضجة "اللوك الجديد"
فن وثقافة
22.1%
02:43 | 2025-05-19
أول تعليق من كاظم الساهر على ضجة "اللوك الجديد"
02:43 | 2025-05-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - الحلقة ٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-20
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - الحلقة ٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-20
من الأخير
الشرق الأوسط الجديد يقف على نسبة ويتكوف - حلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-19
من الأخير
الشرق الأوسط الجديد يقف على نسبة ويتكوف - حلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-19
Live Talk
كيف غيرت اليوغا حياة المرأة العراقية؟ - الحلقة ٣٢ | 2025
10:30 | 2025-05-19
Live Talk
كيف غيرت اليوغا حياة المرأة العراقية؟ - الحلقة ٣٢ | 2025
10:30 | 2025-05-19
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
حصاد السومرية
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
حصاد السومرية
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
ماكينة
سيارة لكزس LS500h مع لين قيس - الحلقة ٦ | season 1
13:00 | 2025-05-16
ماكينة
سيارة لكزس LS500h مع لين قيس - الحلقة ٦ | season 1
13:00 | 2025-05-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - الحلقة ٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-20
ناس وناس
شارع الرشيد بغداد - الحلقة ٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-20
من الأخير
الشرق الأوسط الجديد يقف على نسبة ويتكوف - حلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-19
من الأخير
الشرق الأوسط الجديد يقف على نسبة ويتكوف - حلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-19
Live Talk
كيف غيرت اليوغا حياة المرأة العراقية؟ - الحلقة ٣٢ | 2025
10:30 | 2025-05-19
Live Talk
كيف غيرت اليوغا حياة المرأة العراقية؟ - الحلقة ٣٢ | 2025
10:30 | 2025-05-19
لقطات
السراج: العرب كانوا يتسكعون على أبواب العراق والآن يمنون عليه! | عشرين
17:00 | 2025-05-18
لقطات
السراج: العرب كانوا يتسكعون على أبواب العراق والآن يمنون عليه! | عشرين
17:00 | 2025-05-18
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
حصاد السومرية
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
حصاد السومرية
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
اخترنا لك
السوداني يعلن ائتلافا انتخابيا واسعا يضم علاوي والاسدي والفياض والخطابي والصيهود والدراجي
11:36 | 2025-05-20
رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى سلطنة عمان
10:12 | 2025-05-20
قطر تشيد بـ"حُسن" تنظيم قمة بغداد ومخرجاتها
09:53 | 2025-05-20
الاعرجي يؤكد للسفير البريطاني: الدبلوماسية أفضل حل للنزاعات والأزمات
08:18 | 2025-05-20
يُعوّل عليه لإنعاش الاقتصاد... مشروع طريق التنمية يربط العراق بتركيا وأوروبا!
06:26 | 2025-05-20
رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة العمل على تمكين العراق من تقوية دوره في المنطقة
05:57 | 2025-05-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.