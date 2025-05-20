الشيباني يعلق على قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا

وكتب على منصة "إكس": "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات المفروضة على ، كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الإنجاز".وأكد أن هذا القرار "سيعزز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا" مشيرا إلى أن البلاد تستحق مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها.وأعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية مساء اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي رفع رسميا جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافيها.ويذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في يوم 14 مايو، في أول لقاء يجمع بين زعيمي وسوريا منذ 25 عاما.وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده ستبدأ برفع العقوبات التي فرضت على دمشق لعقود خلال حكم وابنه .