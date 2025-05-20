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الشيباني يعلق على قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا
سياسة
2025-05-20 | 13:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
532 شوهد
أكد وزير الخارجية السوري
أسعد
الشيباني
أن قرار
الاتحاد الأوروبي
رفع العقوبات عن دمشق سيعزز الأمن والاستقرار والازدهار في
سوريا
.
وكتب
الشيباني
على منصة "إكس": "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات
الاتحاد الأوروبي
المفروضة على
سوريا
، كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الإنجاز".
وأكد أن هذا القرار "سيعزز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا" مشيرا إلى أن البلاد تستحق مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها.
وأعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية
كايا كالاس
مساء اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي رفع رسميا جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافيها.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
كان قد التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في
الرياض
يوم 14 مايو، في أول لقاء يجمع بين زعيمي
الولايات المتحدة
وسوريا منذ 25 عاما.
وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده ستبدأ برفع العقوبات التي فرضت على دمشق لعقود خلال حكم
حافظ الأسد
وابنه
بشار
.
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