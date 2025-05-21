على خلفية وفاة طالبين.. السوداني يوجه بإعفاء كل من رئيس الأكاديمية العسكرية ومعاونه

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان ورد لـ ، إن "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة ، وجه بتشكيل مجلس تحقيقي لكشف المُقصّرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك على خلفية وفاة طالبين من طلّاب الكلية العسكرية الرابعة في ، وتعرّض طلبة آخرين لأعراض مرضية".ووجه ، بحسب البيان، "بإعفاء كل من رئيس الأكاديمية العسكرية ومعاونه، وعميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص، وسحب يدهم من العمل".وشدد القائد العام للقوات المسلحة، على "منح رتبة (ملازم)، للطالبين المتوفين"، مؤكداً على "الالتزام بالتوجيه السابق الصادر من للقوات المسلحة، الذي يشدد على "أهمية حسن التعامل مع المتدرّبين في الكليات والمؤسسات التدريبية والدورات المختلفة، ومراقبة المبالغة في تعامل الضبّاط وضباط الصف مع المتدربين، وألّا تصل لحد الاستهانة بكرامتهم والإيغال بالإساءة، التي تؤدي أحيانا إلى الأضرار الجسدية والانسحاب من الدورة والتخلي عن مُخرجاتها الوظيفية، وعلى الآمرين والقادة وعمداء الكليات مراقبة ذلك ومحاسبة المقصرين، فإن الذات الإنسانية هي الأسمى في الشخصية العراقية التي نتوسم فيها المستقبل".