في قطر.. المشهداني والغانم يناقشان التعاون وتوحيد الخطاب

وقال المكتب الاعلامي لرئيس في بيان، "اختتم رئيس مجلس النواب الدكتور ، اليوم الاربعاء، بلقاء بن رئيس يرافقه النائب رئيس النيابية".

وناقش اللقاء بحسب البيان "نتائج الزيارة لسيادته وافاق التعاون البناء بين البلدين وتوحيد الخطاب في المحافل الدولية بما يخدم امتنا العربية والاسلامية وقضاياها العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين".



وأشاد بـ"دور ، وحنكة رئيسه في خدمة البلاد، ومواكبته التشريعية للنهضة التي تشهدها قطر الشقيقة، شاكرا كرم الضيافة وحسن الاستقبال"، وفق البيان.