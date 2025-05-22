العراق وفرنسا يناقشان استمرار التعاون وتدريب الأفواج الصحراوية وتقديم المشورة

وذكر بيان للعمليات المشتركة ورد لـ ، أن "الفريق أول الركن نائب ، استقبل الفريق تييري جاريتا معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفرنسية، والمحلق العسكري الفرنسي، بحضور هيئات الركن في القيادة".وأضاف البيان، أنه "في بداية اللقاء رحب النائب بضيوفه، وقدم شرحاً موجزاً عن أهم الواجبات التي تقوم بها والإنجازات المتحققة في دحر الإرهاب وقيادته، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الأمنية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك".وأشاد المحمداوي، وفقاً للبيان "بالدور الكبير لفرنسا خاصة في مجال وتطوير الإمكانيات"، مشيرا الى انه "تمت مناقشة الاستمرار بالتعاون وتدريب الأفواج الصحراوية وكذلك إمكانية التنوع في التدريب وتقديم المشورة".