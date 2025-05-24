وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يهنئ بنجاح العراق عقد القمتين العربية والتنموية

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، ورد لـ ، ان "رئيس ، استقبل اليوم السبت، السيناتورين في آنغس كينغ وجيمس لانكفورد والوفد المرافق لهما".وأكد "أهمية العلاقات الثنائية مع ، والتطلع إلى تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والثقافة، في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مشيراً إلى العلاقة مع ضمن محادثات الانتقال إلى المرحلة الجديدة من التعاون الأمني في مجال المشورة وبناء القدرات للقوات الأمنية العراقية".ونوَّه رئيس "بالاستقرار الواضح في ، الذي انعكس على الوضع الاقتصادي والتنموي، مؤكداً أن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة في قطاع النفط والغاز وحققت إنجازات مهمة فيه من شأنها أن تعزز التعاون والاستثمارات مع الشركات الأميركية في هذا المجال".من جانبهم، هنَّأ أعضاء الوفد " بنجاح العراق عقد القمتين العربية والتنموية، وما يمكن أن يسهم به البلد في تحقيق في ضوء دوره المتصاعد بهذا المجال، كما أعربوا عن إعجابهم بالتطور الملحوظ في العراق على مستوى البناء والإعمار والتنمية، ونجاح الحكومة في مختلف الميادين، وأبدوا رغبتهم بتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات".