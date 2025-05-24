الحكيم: قمة بغداد قدمت صورة إيجابية عن العراق

وقال في بيان ورد لـ ، إنه "في الاجتماع الدوري لهيأة الرأي في تيار الحكمة الوطني، أوضحنا الإيجابيات التي تحققت من انعقاد في العاصمة ، فضلًا عن الفرص التي تتيح للعراق التحرك ضمن الواقع العربي في مرحلةٍ مهمة، بالنظر إلى أحداث المنطقة وتحدياتها".وأضاف أن "القمة قدمت صورةً إيجابيةً عن ، من حيث الواقع الخدمي والعمراني والاستقرار الأمني الذي تشهده العاصمة بغداد وجميع محافظات البلاد، كما بيّنا أهمية تولّي العراق رئاسة القمة لسنة كاملة، وفي هذا الإطار"، مشدداً على على "ضرورة التعامل مع التحديات من منطلق الدولة ورجال الدولة والمصلحة الوطنية".وأشار إلى "أهمية الحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وانعكاساته على المنطقة بشكلٍ عام، وعلى العراق بشكلٍ خاص، في حال أفضى إلى نتائج إيجابية".ولفت إلى "أهمية الانتخابات القادمة، وجددنا تشبيه أهميتها بانتخابات عام 2005، التي أسست للنظام السياسي في العراق، بينما يمكن أن تؤسس الانتخابات القادمة لتثبيت النظام السياسي وتعزيز الاستقرار المستدام".