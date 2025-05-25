رئيس الوزراء يشدد على ضرورة ترجمة توصيات مؤتمرات بغداد للمياه لمواجهة التغيرات المناخية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الأحد، لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو".وأكد "أهمية التعاون مع المنظمة لترجمة توصيات مؤتمرات للمياه، لمواجهة التغيرات المناخية التي أثرت على البيئة وتسببت بشحّ المياه وانتشار التصحر"، مثمناً "دور المدير العام والمسؤولين في المنظمة على جهودهم في المشاريع التي تقيمها وترعاها منظمة (فاو) في ".وأشار إلى أنّ "الستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تشكل مرجعاً للعمل المشترك مع المنظمة، في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، ودعم الفلاحين والمزارعين".وشدد "على أهمية مخرجات مؤتمر اقتصاديات الكاربون الذي عقد في بغداد، ومذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع شركات عالمية لتنمية الاقتصاد الأخضر"، مؤكدا "ضرورة ترجمة نتائج المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى الـ(36) لمنظمة الـ FAO الذي عُقد في بغداد عام 2022 واعتماده في إعلان بغداد لضمان التحول نحو النظم التكنولوجية الحديثة ودعم المشاريع الصغيرة وتمكين الشباب ودور المرأة".من جانبه أكد دونيو "استمرار التنسيق مع العراق والاستعداد لإطلاق مشروع يعزز قدرته على مواجهة التغيير المناخي، ممول من عدة جهات بينها العراق والمنظمة، وبميزانية إجمالية تقترب من 40 مليون دولار".