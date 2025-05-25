السوداني يؤكد ضرورة إنجاح مشروع سكة حديد بصرة شلامجة

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الأحد، وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية فرزانة صادق والوفد المرافق لها، بحضور وزير النقل وعدد من المسؤولين بالوزارة ومستشار ".وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان "استعراض العلاقات المشتركة في مجالات النقل والبنية التحتية، وآلية تعزيز التعاون في مجال الربط السككي والترانزيت بين البلدين، من خلال الاستراتيجي".ونقل البيان عن تأكيده "ضرورة أن تكون هذه المشاريع متكاملة، والهدف الأساسي منها ربط المنطقة باتجاه أوروبا بالتعاون مع مختلف دول العالم".وأشار رئيس الوزراء إلى "ضرورة إنجاح مشروع سكة حديد بصرة شلامجة؛ لرفع قدرة على استقبال المسافرين من وبلدان وسط آسيا، خصوصاً أثناء الزيارة الأربعينية لتسهيل نقل الزائرين".من جانبها، نقلت صادق "تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرئيس الوزراء"، وأعربت عن إعجابها بالعاصمة ، وما تشهده من حملات إعمار وبناء وتنمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.