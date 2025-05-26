اجتماع حكومي برئاسة السوداني بشأن تمويل الرواتب والنفقات وجداول الموازنة

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الاثنين، رئيس النيابية العطواني".وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض آخر تحضيرات إعداد جداول موازنة عام 2025، وآليات وخطط ضمان تمويل الرواتب والنفقات، بحسب القطاعات والأنشطة خلال العام الحالي".وأكد "حرص الحكومة على أن تتضمن الموازنة أولوياتها في تنفيذ جداولها؛ من أجل إكمال فقرات البرنامج الحكومي، ولاسيما المتعلق منها بتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع، لتحقيق تطلعات المواطنين في جميع محافظات ".