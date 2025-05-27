12 جهة رسمية.. البدء بخطوات تدقيق ملفات مرشحي الانتخابات التشريعية

وقال عضو الفريق الإعلاميِّ في المفوضية الصفار، أنَّ المفوضيَّة ستُرسل أسماء مرشّحي انتخابات مجلس النوّاب المقرَّرة في (11) تشرين الثاني المقبل إلى (12) جهةً رسميَّةً لتدقيق بياناتهم، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.تشمل الجهات الوزارات المعنيَّة بالشهادات التعليميَّة، مثل التربية والتعليم العاليِّ، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والداخليَّة للتحقق من عدم وجود قيودٍ أمنيَّةٍ أو جنائيَّة، وجهاز مكافحة الإرهاب، والبيشمركة، وهيئة النزاهة، ومجلس ، وغيرها من الجهات المختصَّة.